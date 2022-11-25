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Напичкан растительными жирами: Роскачество назвало худшие сыры "Гауда" и "Эдам"

Напичкан растительными жирами: Роскачество назвало худшие сыры "Гауда" и "Эдам"Екатерина Кузьмина / РБК

Роскачество провело исследование, чтобы выяснить, можно ли в массовом сегменте приобрести качественный и вкусный полутвердый сыр. Для проверки эксперты закупили 25 товаров "Гауда" и "Эдам".

В черный список сыра «Гауда» попала продукция четырех торговых марок: "Брасовские сыры", "ЕмСыры", "Министер" и Biberland. Нулевые оценки в списке сыра "Эдам" получили "Министер" (45–50% жира в сухом веществе) и Biberland.

Во всех этих товарах были найдены растительные жиры, о чем свидетельствовало наличие фитостеринов и анализ жирнокислотного состава. Они были признаны фальсификатом.

Кстати, недавно эксперты Роскачества проверили лакомство, которое обожает каждый ребенок. Среди продуктов, которые тестировали специалисты, оказались и весьма опасные образцы, которые содержали даже кишечную палчоку.

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