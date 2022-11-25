Напичкан растительными жирами: Роскачество назвало худшие сыры "Гауда" и "Эдам"

Роскачество провело исследование, чтобы выяснить, можно ли в массовом сегменте приобрести качественный и вкусный полутвердый сыр. Для проверки эксперты закупили 25 товаров "Гауда" и "Эдам".
В черный список сыра «Гауда» попала продукция четырех торговых марок: "Брасовские сыры", "ЕмСыры", "Министер" и Biberland. Нулевые оценки в списке сыра "Эдам" получили "Министер" (45–50% жира в сухом веществе) и Biberland.
Во всех этих товарах были найдены растительные жиры, о чем свидетельствовало наличие фитостеринов и анализ жирнокислотного состава. Они были признаны фальсификатом.
Кстати, недавно эксперты Роскачества проверили лакомство, которое обожает каждый ребенок. Среди продуктов, которые тестировали специалисты, оказались и весьма опасные образцы, которые содержали даже кишечную палчоку.