Напичкан растительными жирами: Роскачество назвало худшие сыры "Гауда" и "Эдам"

Роскачество провело исследование, чтобы выяснить, можно ли в массовом сегменте приобрести качественный и вкусный полутвердый сыр. Для проверки эксперты закупили 25 товаров "Гауда" и "Эдам".

В черный список сыра «Гауда» попала продукция четырех торговых марок: "Брасовские сыры", "ЕмСыры", "Министер" и Biberland. Нулевые оценки в списке сыра "Эдам" получили "Министер" (45–50% жира в сухом веществе) и Biberland.