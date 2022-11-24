Не вздумайте открывать упаковку: ядовитый шоколад попал на прилавки магазинов

Специалисты Российской системы качества озвучили результаты экспертизы популярных марок горького шоколада, представленных на отечественном рынке, сообщает PRIMPRESS. Результаты оказались довольно неутешительными. Сразу четыре образца эксперты забраковали. В таком шоколаде лабораторный анализ показал наличие опасных веществ, которые при употреблении могут навредить здоровью человека.

Например, в черный список попал шоколад "Спартак" горький "Элитный". Анализ показал, что в составе купленной плитки были различные тяжелые металлы. Речь идет о свинце, кадмии, ртути и даже мышьяке. В незначительных количествах эти вещества действительно могут присутствовать в шоколаде, поскольку они могут быть в какао-бобах. Но здесь их содержание было значительно выше нормы.

Также в составе шоколада нашли кишечную палочку, которой в любом продукте питания вообще не место. Помимо прочего, в "Спартаке" был обнаружен пестицид пиперонилбутоксид. Специалисты предполагают, что следы данного вещества попали в состав готового продукта из растительного сырья.