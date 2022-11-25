Синоптики рассказали, ослабнут ли морозы в Сыктывкаре на выходных

По Сыктывкару уже несколько дней подряд бьют сильные морозы ,и горожан все чаще интересует один вопрос: когда же это кончится? Что ждет горожан в грядущие выходные, рассказали в ЦГМС Коми.

По прогнозам специалистов, в субботу, 26 ноября, холода никуда не денутся. Температура ночью упадет до -20 градусов, а днем потеплеет только до -15С. Небо будет облачным, но осадков не ожидается. Ветер переменный, слабый.