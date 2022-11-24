Синоптики рассказали, когда Коми накроют снегопады

Начало холодов в Коми выдалось бесснежным, но это скоро изменится. О том, когда ждать снегопадов, рассказали в ЦГМС Коми.
Как сообщают метеорологи, Коми укроет белым покрывалом уже в начале декабря. Сейчас над регионом находится антициклон, который перекрыл путь циклонам, идущим с запада на восток. Они прорвутся уже в начале последнего месяца зимы, а точнее, к концу следующей недели и занесут республику снегом.
Впрочем, в таком положении есть и плюсы. Дорожники отметили, что отсутствие снегопадов значительно облегчило им работу. Они даже подсчитали, что в прошлом году 22 ноября пришлось вывозить 5000 кубометров снега, а в этом всего 85.