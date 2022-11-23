В Коми выявили бизнесмена, который незаконно вырубил почти 200 сосен и 100 елей

Полицейские Сысольского района вместе с представителями "Сысольского лесничества" установили причастность ранее судимого 30-летнего жителя Коми сразу к двум фактам незаконной вырубки леса.
Предварительно известно, что ИП за небольшое вознаграждение получил доверенность от местного жителя, который имел право заготавшивать лес для собственных потребностей. От его имени подозреваемый оформил нужнфе ему документы и нанял рабочих. В общей сложности он незаконно свалил и использовал в своих нуждах 129 сосен и 50 елей. Ущерб от его деятельности составил 1,1 миллиона рублей.
По точно такой же схеме злоумышленник незаконно вырубил еще одну партию леса: 46 сосен и 48 елей, правда, ему понадобилась доверенность уже другого жителя Коми. Ущерб составил 446 тысяч рублей.
На мужчину завели уголовное дело за незаконную рубку леса.