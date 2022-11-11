"Единая Россия" совместно с Еленой Шумиловой готовят гуманитарный груз военнослужащим

Сенатор Российской Федерации от Республики Коми Елена Шумилова, совместно с партией Единая Россия и Общественной палатой Республики Коми обсудили вопросы отправки гуманитарной помощи нуждающимся. "100 комплектов постельного белья, вместе с подушками и матрасами отправятся в город Ровеньки мирным жителям" , – отметила Елена Шумилова.

По её словам, это далеко не последний гуманитарный груз, который будет собран. Уже на следующей неделе будет сшито ещё несколько десятков комплектов постельного белья, которые будут направлены в детские сады г.Ровеньки

Помимо помощи мирному населению, были собраны медицинские аптечки, имеющие в себе кровоостанавливающие жгуты, обезболивающие и жаропонижающие, гемостатические губки и многое другое, позволяющее оказать качественную медицинскую помощь нуждающемуся человеку.

Единая Россия приняла на себя обязательства помочь мирным жителям подшефного города Ровеньки, а также солдатам, мобилизованным из Республики Коми. В ближайшее время партия груза, содержащая экипировку, медикаменты, теплую одежду, а также провизию отправится от Коми Регионального Отделения партии "Единая Россия".

