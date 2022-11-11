Депутаты прокомментировали передачу "Комиавтотранса" в собственность Сыктывкара

Депутаты городского совета прокомментировали передачу “Комиавтотранса” в собственность Сыктывкара. Они рассказали, как, по их мнению, это повлияет на жителей столицы Коми.

Напомним, 10 ноября депутаты поддержали муниципализацию перевозчика. 100% акций “Комиавтотранса” общей стоимостью в 212 миллионов 234 тысячи рублей передали Сыктывкару. Некоторые представители горсовета прокомментировали “Про Городу Сыктывкар” эту процедуру.

Депутат городского совета Дмитрий Ильин отметил, что передача “Комиавтотранса” в собственность города — это важный и ответственный шаг:

“В первую очередь — это социальная ответственность перед жителями города за организацию перевозок и вопрос транспортной безопасности. После консультаций и с учетом мнения администрации города депутаты Совета поддержали это решение”, – подчеркнул депутат.

Еще один представитель горсовета Дмитрий Беляев добавил, что после передачи предприятия Сыктывкару планировка и реализация городской маршрутной сети автобусов будет гораздо удобнее, но нельзя забывать и о сотрудниках: