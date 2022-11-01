Сыктывкарца, которые незаконно строил и продавал квартиры, приговорили к штрафу

1 ноября в Сыктывкарском городском суде закончилось рассмотрение уголовного дела в адрес мужчины, который занимался незаконной предпринимательской деятельностью, и заработал на этом доход в особо крупном размере.

Суд установил, что мужчина не зарегистрировался как предприниматель, и с 2014 по 2016 года отстроил дом в 1456 квадратных метров с десятью квартирами. Позднее он продал их, заработав 54, 7 миллиона рублей.