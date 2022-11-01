В Сыктывкара женщина убила сожителя и несколько дней хранила его останки дома

В Эжве произошла настоящая драма. Женщина жестоко расправилась со своим возлюбленным, а после, находясь в шоковом состоянии, употребляла алкоголь в одной комнате с трупом.

В ходе следствия стало известно, что между 49-летней женщиной и ранее судимым 37-летним мужчиной произошел конфликт. В ходе него местная жительница нанесла около 30 ударов ножом по голове и телу своему сожителю. От полученных повреждений и кровопотери мужчина скончался на месте.