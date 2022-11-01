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В Сыктывкара женщина убила сожителя и несколько дней хранила его останки дома

В Сыктывкара женщина убила сожителя и несколько дней хранила его останки домаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Эжве произошла настоящая драма. Женщина жестоко расправилась со своим возлюбленным, а после, находясь в шоковом состоянии, употребляла алкоголь в одной комнате с трупом.

В ходе следствия стало известно, что между 49-летней женщиной и ранее судимым 37-летним мужчиной произошел конфликт. В ходе него местная жительница нанесла около 30 ударов ножом по голове и телу своему сожителю. От полученных повреждений и кровопотери мужчина скончался на месте.

Как выяснилось, они уже на протяжении полугода сожительствовали. Мужчина неоднократно проявлял к ней агрессивное поведение и поднимал на нее руку во время распития спиртного. Женщина не выдержала и совершила содеянное. Затем, пребывая в шоковом состоянии, она еще несколько дней распивала алкоголь рядом с телом погибшего. Когда от трупа стал исходить запах, она решила вытащить его в подъезд. На лестничной площадке это увидел проходящий человек. Женщина испугалась и вернулась в квартиру.

Суд приговорил женщину к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

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