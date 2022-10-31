В Сыктывкаре станут признавать неухоженные могилы брошенными в короткие сроки

Мэрия Сыктывкара внесла изменения в действующее положения, в рамках которого регулируется содержание мест погребения и деятельность кладбищ в городе. В рамках изменений планируется уменьшить срок о признание захоронения бесхозяйственным с пяти до двух лет. Для этого должно пройти не менее 15 лет.

Если за участком никто не мониторит в течении длительного времени, а именно более 15 лет после захоронения, то управление местная администрация размещает рядом с захоронением предупредительную табличку о необходимости в содержании могилы. В течении следующих пяти лет с даты вынесения предупреждения, специалисты каждый год осматривают захоронение. Сейчас этот срок хотят снизить до двух лет. По истечению срока осмотра, если захоронение содержится в ненадлежащем состоянии, оно признается бесхозяйственным. После – можно будет снова проводить в этих местах захоронения на общих основаниях.