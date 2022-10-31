Жителя Коми лишили свободы условно за незаконную вырубку леса

Прилузский районный суд вынес приговор 34-летнему жителю села Летка. Он, на протяжении нескольких лет незаконно вырубал лес на территории Летского участкового лесничества. Об этом рассказали в Прокуратуре Коми.

Так, в период с 2016 по 2018 года, наемные работники по запросу мужчины вырубили около 340 кубометров древесины, а ущерб лесному фонду составил 2, 5 миллиона рублей.