Жителя Коми лишили свободы условно за незаконную вырубку леса

Прилузский районный суд вынес приговор 34-летнему жителю села Летка. Он, на протяжении нескольких лет незаконно вырубал лес на территории Летского участкового лесничества. Об этом рассказали в Прокуратуре Коми.
Так, в период с 2016 по 2018 года, наемные работники по запросу мужчины вырубили около 340 кубометров древесины, а ущерб лесному фонду составил 2, 5 миллиона рублей.
Районный суд принял во внимание частичное погашение ущерба в размере чуть больше полумиллиона рублей и приговорил мужчину к наказанию в виде 1,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроков в 1 год. Также мужчина должен будет возместить оставшийся ущерб в пользу бюджета.