На чем ездят богачи Сыктывкара: пять машин до 12 миллионов рублей

“Про Город Сыктывкар” составил список из пяти самых дорогих машин, которые можно найти в продаже в столице Коми на сайте бесплатных объявлений.
Согласно объявлениям, размещенным на сайте, основную часть дорогих подержанных машин на продажу представляют внедорожники. Коробка передач у них исключительно автоматическая. Рейтинг актуален на 26 октября.
Volkswagen Touareg 2020 года за 6 150 000 рублей
Открывает рейтинг Volkswagen Touareg. Его пробег составляет 38 500 километров. Объем двигателя составляет два литра. В ПТС два владельца. Машина ездит на бензине, а коробка передач автоматическая. Комплектация авто – эксклюзив.
“Автомобиль продается от собственника. В отличном состоянии. Обслуживание в официальном дилере! Комплектация: климат контроль четырехзонный, полный зимний пакет, датчик света и дождя, камера заднего вида, литые диски, панорамная крыша и люк, кожаный салон и память сидений, электропривод рулевой колонки, вентиляция сидений, доводчики дверей, проекция на лобовое стекло, матричные фары, innovision cockpit, адаптивный круиз-контроль. Дополнительное оборудование: сигнализация, комплект зимней резины”, – заявляет в объявлении владелец автомашины.
Land Rover Range Rover Sport 2018 года за 6 850 000 рублей
Следующим идет внедорожник марки “Ланд Ровер” с пробегом в 115 тысяч километров. Двигатель работает на дизельном топливе, а его объем составляет три литра.
“Есть сервисная книжка. Оригинальный ПТС. Кузов в родной краске. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Зимняя резина в комплекте. Полный комплект ключей и документов. Своевременно обслуживался”, – описывает свой транспорт владелец.
Lexus LX 2018 года за 7 500 000 рублей
На очереди “Лексус” с пробегом в 79 000 километров. Машина потребляет дизель, а объем ее двигателя составляет 4,5 литра. Владельцев в ПТС вписано два человека. Комплектация эксклюзивная второй версии.
“Полностью обслужен, Android, webasto, пленка, ковры, чехлы и вся история у официального дилера. Обмен не интересен”, – кратко отметил владелец.
Toyota Land Cruiser Prado 2021 года за 8 500 000 рублей
Предпоследним в нашем топе идет “Тойота”. Потребляет машина дизельное топливо при объеме двигателя в 2,8 литра. В рейтинге это самая “свежая” машина, выпущенная в прошлом году. Владелец по ПТС у авто один. Комплектация предмаксимальная. Ее пробег составляет всего 11 километров.
“Реальный пробег 11 километров. На учете не стояла, машина дилерская. Комплектация предмаксимальная 70 Anniversary. Машина не серый импорт, не арабская, не Казахстан. На гарантии. Широкий список дополнительного оборудования”, – поделился автовладелец в описании.
Lexus LX 2019 года за 12 000 000 рублей
Завершает топ “Лексус”, стоимость которого перешагнула порог в 10 миллионов рублей. Ездит машина на бензине, а объем двигателя у нее самый максимальный в подборке – 5,7 литра. Пробег составляет 35 тысяч километров. Комплектация этой модели Arctic Trucks, которая включает в себя колеса увеличенной ширины с высоким профилем шин, лифт подвесок и пластиковые расширители колесных арок, окрашенные в цвет кузова автомобиля.
“В идеальном состоянии. Есть все, что душе угодно, доводчики, бронированный пленкой кузов. Лучше спросить, чего в нем нет, чем перечислять все его функции”, – пишет владелец.