На чем ездят богачи Сыктывкара: пять машин до 12 миллионов рублей

“Про Город Сыктывкар” составил список из пяти самых дорогих машин, которые можно найти в продаже в столице Коми на сайте бесплатных объявлений.

Согласно объявлениям, размещенным на сайте, основную часть дорогих подержанных машин на продажу представляют внедорожники. Коробка передач у них исключительно автоматическая. Рейтинг актуален на 26 октября.

Volkswagen Touareg 2020 года за 6 150 000 рублей



Открывает рейтинг Volkswagen Touareg. Его пробег составляет 38 500 километров. Объем двигателя составляет два литра. В ПТС два владельца. Машина ездит на бензине, а коробка передач автоматическая. Комплектация авто – эксклюзив.

“Автомобиль продается от собственника. В отличном состоянии. Обслуживание в официальном дилере! Комплектация: климат контроль четырехзонный, полный зимний пакет, датчик света и дождя, камера заднего вида, литые диски, панорамная крыша и люк, кожаный салон и память сидений, электропривод рулевой колонки, вентиляция сидений, доводчики дверей, проекция на лобовое стекло, матричные фары, innovision cockpit, адаптивный круиз-контроль. Дополнительное оборудование: сигнализация, комплект зимней резины”, – заявляет в объявлении владелец автомашины.

Land Rover Range Rover Sport 2018 года за 6 850 000 рублей



Следующим идет внедорожник марки “Ланд Ровер” с пробегом в 115 тысяч километров. Двигатель работает на дизельном топливе, а его объем составляет три литра.