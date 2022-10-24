Жители Коми с первым снегом слепили грязевика

Например, жители Воркуты уже вовсю хвастаются большими снеговиками. Температура там сейчас держится примерно на нулевой отметке, а значит снег достаточно липкий для создания зимнего произведения искусства.

За минувшие выходные соцсети заполонили фотографии из разных уголков региона. Жители Коми с первым снегом начали активно лепить снеговиков. Первые попытки заметили в Воркуте, Печоре, Ухте и даже в Сыктывкаре.

Фотографии из группы "Привет! Сейчас в Воркуте!" В Печоре тоже уже заснежено. Пока не все решаются лепить снеговиков, но первые кадры этих снежных человечков уже приходят оттуда.

Фотографии из телеграм-канала "Песец"



Проводница одного из составов также поделилась фотографией случайно увиденного снеговика на станции Ошпер вблизи Инты.

Фотография Людмилы Каневой

Между тем, в Ухте единственную работу, которую нашел “Про Город”, уже давно в интернете окрестили “грязевиком”. Даже минимальное наличие снега не является преградой для жителей Коми.



Фотография Ирины Кузнецовой

Некоторые Сыктывкарцы уже успели воспользоваться возможностью слепить фигуру из первого снега. И пусть его было мало, семьи с детьми счастливы такому исходному для творчества материалу. По мнению горожан, нужно радоваться тому, что имеешь.

“Да, мы в принципе всегда используем первую же возможность снеговика слепить. Снег сейчас липкий, почему бы не сделать с детьми снеговика, хоть и маленького. С большим слоем не факт, что снег будет липким”, – поделилась сыктывкарка.

Фотографии Дарья Некрасовой