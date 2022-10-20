В Минприроды рассказали, угрожает ли авария на нефтепроводе Ухта-Ярославль рекам Коми

Специалисты провели обследование территории разлива нефти и оценили ущерб водным объектам рядом с местом утечки на магистрали Ухта-Ярославль.

Уже на следующий день комиссия установила площадь распространения нефти и ее продуктов на площади 0,8 гектара. Было зафиксировано попадание в ручей Кычан, который пересекается с магистралью, но компания оперативно предотвратила дальнейшее загрязнение. Вниз по течению ручья нефти не обнаружено, лишь локальные радужные фрагменты площадью от 5 до 20 квадратных метров.