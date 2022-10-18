"Я уверен, что живность отравлена": эколог о нефтеразливе в Коми

Нефтеразлив в Княжпогостском районе вызвал резонанс и негодование со стороны жителей Коми. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” узнал, что думают люди по поводу этого инцидента.

Напомним, 15 октября в Княжпогостском районе произошел разлив нефти. На территории ввели режим ЧС. Власти обещали, что вывезут до 23 октября весь поврежденный грунт и разлившуюся нефть.



После публикаций новости в социальных сетях пользователи начали возмущаться.

“Везде все, что связано с добычей или транспортировкой нефти, всегда будет угрожать экологии! Вся правда о загрязнении окружающей среды будет скрываться! Все инстанции, связанные с проверкой и контролем экологии, будут куплены! Все и всех если нельзя купить за деньги, можно купить за очень большие деньги!” — прокомментировал Анатолий Береговских.