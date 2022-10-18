"Я уверен, что живность отравлена": эколог о нефтеразливе в Коми

Нефтеразлив в Княжпогостском районе вызвал резонанс и негодование со стороны жителей Коми. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” узнал, что думают люди по поводу этого инцидента.
Напомним, 15 октября в Княжпогостском районе произошел разлив нефти. На территории ввели режим ЧС. Власти обещали, что вывезут до 23 октября весь поврежденный грунт и разлившуюся нефть.
После публикаций новости в социальных сетях пользователи начали возмущаться.
“Везде все, что связано с добычей или транспортировкой нефти, всегда будет угрожать экологии! Вся правда о загрязнении окружающей среды будет скрываться! Все инстанции, связанные с проверкой и контролем экологии, будут куплены! Все и всех если нельзя купить за деньги, можно купить за очень большие деньги!” — прокомментировал Анатолий Береговских.
“У нас нет никакого контроля! Что хочу, то и творю! Интересно, кто понесет наказание”? — высказалась Галина Потапова.
Жители близлежащих сел волнуются за то, что нефтеразлив может вылиться в новую экологическую катастрофу.
“Мы как раз в город ехали, стояло очень много спецтехники и машины с мигалками. Этот разлив нанес сильный урон экологии района. Нефть хороша для изготовления разных продуктов, а для природы она опасна, для животных, птиц”, — прокомментировала уроженка поселка Синдор Анастасия Павлова.
“Там работают экологи. Они должны разобраться. За экологию, конечно, переживаю, но больше меня сейчас беспокоит внешняя политика”, — поделилась другая жительница поселка.
Экоактивисты комитета спасения Печоры уже выезжали на место разлива. До места трубы они подойти не смогли, но зато сделали фотографии с дрона.
“На фото нефтесборщики собирают вероятную нефть с ручья Кычанъю и перекачивают ее в желтую емкость. Вероятное место аварийного разлива — на повороте нефтепровода, так как видна замена участка трубы. Мы предполагаем, что по уклону местности в сторону ручья нефть все-таки дошла до водотока“, — написали экоактивисты у себя в социальных сетях.
Для того, чтобы определить более точный ущерб природе на месте разлива необходимо сделать анализ проб воды.
“Надо осмотреть ручей ниже и дождаться анализов. Но полностью нефть никогда не собирают. Она впитывается в грунт: нанесет ущерб воздуху, почве, воде. В ручье, я уверен, что какая-то живность отравлена”, — прокомментировал председатель Региональной общественной организации "Комитет спасения Печоры" Иван Иванов.