Коми накроют снегопады: синоптики дали прогноз на 20 октября

20 октября в Коми ожидается похолодание, которое принесет с собой не только пасмурное небо, но и снегопады. Местами их будет сопровождать дождь, а кое-где возможны прояснения. Об этом рассказали в региональном ЦГМС.

В столице Коми и Объячево ожидается около +2… +4 градусов тепла. Ухтинцев и жителей Троицко-Печорска ждет +1… +3 градусов. В Усинске, Инте, Печоре и Вуктыле будет еще холоднее — около 0… +2 градусов, а в Воркуте и Усть-Цильме воздух прогреется всего до +1С.