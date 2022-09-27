«Приказ вам – победить и вернуться домой»: в Коми проводили призванных по мобилизации

27 сентября из детского лагеря “Гренада” отправились к месту службы призванные по мобилизации мужчины из Коми. Среди них оказались жители Сыктывкара, Корткеросского и Сыктывдинского района, а также Печоры.

Некоторые прибывшие «Гренаду» находятся в нем уже около суток. В основном это жители дальних районов. После формирования общей группы перед отправкой к месту несения службы они пройдут подготовку в Санкт-Петербурге.

Среди мужчин есть как рядовые солдаты, так и офицеры. Один из бойцов, ныне майор, сообщил что служил в воинской части в Сыктывкаре:



“Опыт у меня большой. Я был заместителем командира батальона, работал с личным составом. Думаю, выполним долг в полном объеме”, – поделился сыктывкарец, которого призвали в ходе мобилизации.

Поделился своим настроем и бывший директор Коми республиканской клинической больницы Эдуард Ковалев, который сейчас имеет звание майора: