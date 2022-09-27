«Приказ вам – победить и вернуться домой»: в Коми проводили призванных по мобилизации

27 сентября из детского лагеря “Гренада” отправились к месту службы призванные по мобилизации мужчины из Коми. Среди них оказались жители Сыктывкара, Корткеросского и Сыктывдинского района, а также Печоры.
Некоторые прибывшие «Гренаду» находятся в нем уже около суток. В основном это жители дальних районов. После формирования общей группы перед отправкой к месту несения службы они пройдут подготовку в Санкт-Петербурге.
Среди мужчин есть как рядовые солдаты, так и офицеры. Один из бойцов, ныне майор, сообщил что служил в воинской части в Сыктывкаре:
“Опыт у меня большой. Я был заместителем командира батальона, работал с личным составом. Думаю, выполним долг в полном объеме”, – поделился сыктывкарец, которого призвали в ходе мобилизации.
Поделился своим настроем и бывший директор Коми республиканской клинической больницы Эдуард Ковалев, который сейчас имеет звание майора:
“Ощущения у меня боевые! Состояние очень хорошее. Родные, как и у всех, сейчас переживают, держат кулачки за нас”, – рассказал Эдуард Ковалев.
Действительно, среди родственников которые пришли проводить мужчин, царила спокойная и понимающая атмосфера. Многие желали своим мужьям и сыновьям удачи, и главное “вернуться живыми”.
После – перед бойцами провели молебен с благословением. Священнослужитель вместе с главой Коми окропил отбывающих на службу святой водой. Затем слова напутствия произнес губернатор:
“Сегодня мы отстаиваем с вами нашу землю! Сегодня заканчивается референдум и уже понятно, что ЛНР и ДНР идут в родную гавань. Это наша с вами земля! И вся это демагогия, что мы пришли на чужую землю — это чушь пентагонских выскочек. Доля солдата — она всегда самая великая и самая святая, но и самая сложная. Поэтому, как говорят в писании, нет более святого долга, чем послужить Отечеству и другу своя”, – заявил Владимир Уйба.
Также глава Коми пообещал, что у всех солдат будут опытные командиры:
“Они все прошли боевые слаживания: и в Сирии, и сейчас на Украине. Самый главный приказ вам – победить и вернуться домой”, – добавил Владимир Уйба.
Для всех родных и близких призванных к мобилизации Владимир Уйба открыл горячую линию, в рамках которой составят реестр помощи, по которому будут отрабатывать поручения от родственников.
После теплых слов мужчины отправились по автобусам к месту несения службы под марш “Прощание славянки” военного оркестра.