Создатель “Смешариков” в Нацбиблиотеке Коми устроил детям интерактивную программу

16 сентября в Коми начался детский литературный фестиваль “Зарни Кыв”. В течение нескольких дней в разных библиотеках Сыктывкара проходят мероприятия и встречи с известными писателями. 19 сентября с юными читателями встретился писатель из Санкт-Петербурга и креативный директор “Смешариков” Игорь Шевчук. Корреспондент “Про Города” побывал на встрече.

В самом начале мероприятия для детей включили одну из серий “Фиксиков”. Это сразу привлекло их внимание. После на сцену вышел писатель Игорь Шевчук. Серию показали неспроста, ведь чаще всего его называют “дядей фиксиков” и “папой смешариков”. Писатель сразу заговорил голосом Лосяша. Как рассказал “Про Городу” Игорь Шевчук, в первых сезонах ему действительно приходилось лично озвучивать некоторых персонажей, пока в мультфильм набирали голоса озвучки.

Писатель рассказал о том, что он придумал несколько компьютерных игр с любимыми детскими персонажами, а после даже провел несколько интерактивных игр в которых задействовал всех детей в зале. В основном это были ученики 1-3 классов.

Творческая встреча длилась около часа, после нее Игорь Шевчук поделился своими впечатлениями о Сыктывкаре:

“Я уже посещал ваш регион, в СССР в 1978 году я сюда приезжал в стройотряде. Помню, везде было написано “Туй коммунизму”. Для меня это юность, первые романтические ощущения, первая любовь в стройотряде. Это все очень запоминается. А у моего сокурсника дядька был в Воркуте и мы умудрились даже на выходные, на поезде скататься в Воркуту. Больше я, к сожалению, не был в Коми. Надеюсь, что, если вашей публике я здесь понравился, то я еще здесь побываю”, – поделился своими впечатлениями о Сыктывкаре писатель.

Игорь Шевчук отметил, что вне зависимости от региона, у детей нет разницы в любви к книгам и чтению: