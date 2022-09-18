В Коми на первом этнофестивале “Лес” мастера по дереву создавали этническую птицу

17 сентября в селе Мордино Корткеросского района прошел первый в Коми этнофестиваль “Лес”. Посетило его около тысячи человек. Среди участников мероприятия были профессионалы лесной отрасли и любители. Корреспондент “Про Город Сыктывкар” побывал на событии.

К старту концертной программы центральная площадь села Мордино уже заполнялась местными и приезжими гостями. Пока организаторы готовили музыкальную программу на другой стороне уже вовсю трудились мастера по работе из дерева. Они создавали этническую птицу:

“Я мастер-самоучка, ничего не заканчивал. Работаем с моим партнером. Вот уже час создаем этническую птицу. Через полтора часа уже станет понятно, что у нас получается”, – поделился один из участников конкурса Василий Адамчук.

Помимо арт-площадки, на этнофестивале также работала выставка-продажа изделий мастеров прикладного творчества, мастер-класс по бересте и дереву и конкурс на лучшую деревянную скульптуру “Культурное наследие Республики Коми”. Жители Коми заранее заготавливали композиции из дерева, в качестве домашнего задания и уже с готовыми работами приняли участие в конкурсе. Все деревянные изделия остались на память в селе Мордино.

Все участники фестиваля могли принять участие в конкурсе профессионального мастерства с моторными пилами “Турнир лесорубов - 2022”: