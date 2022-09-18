В Коми на первом этнофестивале “Лес” мастера по дереву создавали этническую птицу

17 сентября в селе Мордино Корткеросского района прошел первый в Коми этнофестиваль “Лес”. Посетило его около тысячи человек. Среди участников мероприятия были профессионалы лесной отрасли и любители. Корреспондент “Про Город Сыктывкар” побывал на событии.
К старту концертной программы центральная площадь села Мордино уже заполнялась местными и приезжими гостями. Пока организаторы готовили музыкальную программу на другой стороне уже вовсю трудились мастера по работе из дерева. Они создавали этническую птицу:
“Я мастер-самоучка, ничего не заканчивал. Работаем с моим партнером. Вот уже час создаем этническую птицу. Через полтора часа уже станет понятно, что у нас получается”, – поделился один из участников конкурса Василий Адамчук.
Помимо арт-площадки, на этнофестивале также работала выставка-продажа изделий мастеров прикладного творчества, мастер-класс по бересте и дереву и конкурс на лучшую деревянную скульптуру “Культурное наследие Республики Коми”. Жители Коми заранее заготавливали композиции из дерева, в качестве домашнего задания и уже с готовыми работами приняли участие в конкурсе. Все деревянные изделия остались на память в селе Мордино.
Все участники фестиваля могли принять участие в конкурсе профессионального мастерства с моторными пилами “Турнир лесорубов - 2022”:
“У нас здесь пять участников. Жюри будет оценивать работы в четыре этапа: на точное распиливание, продольное распиливание, на скорость сбора и разбора бензопилы и распил стоящего бревна. У нас специалисты от спорта, которые засекают по секундомеру, и специалисты от леса, которые смотрят на правильность выполнения упражнений”, – рассказала куратор конкурса Татьяна Кашапова.
В то же время на концертной площадке выступали ансамбли и сольные артисты.
“Фестиваль — это идея, которая возникла у администрации Корткеросского района, а мы ее с удовольствием поддержали! Как минимум, потому что у нас появился еще один праздник, и потому что у нас появился праздник, имеющий отношение к нашей республике. Этнофестиваль “Лес”, с моей точки зрения, очень удачное сочетание профессиональных конкурсов по резке дерева между профессиональными работниками леса”, – поделился министр национальной политики Коми Роман Носков.
В конце фестиваля ведущие со сцены пообещали, что мероприятие состоится и в следующем году.
“Мероприятие — это не единоразово, оно будет дальше жить! И мы даже откроем целую аллею, на которой будут размещены арт-объекты из дерева, которые делают мастера на этом фестивале”, – заявил глава Корткеросского района Константин Сажин.