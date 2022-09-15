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Появилась информация, вернется ли масочный режим в Коми

Появилась информация, вернется ли масочный режим в КомиФото из архива "Pro Город Сыктывкар"

В Коми может вернуться масочный режим. Об этом порталу “Про Город Сыктывкар” сообщил республиканский оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции. 

Вопрос вернуть или нет масочный режим в Коми, сейчас прорабатывается. Решение примут исходя из эпидемиологической обстановки.

В оперативном штабе считают, что предотвратить введение всеобщих ограничений поможет забота каждого о своем личном здоровье. Специалисты советуют носить маски в местах скопления людей, мыть руки с мылом и использовать антисептики. 

“И не забывать о самом действенном способе профилактики ковида — вакцинации и ревакцинации. В сложившейся эпидемической ситуации врачи рекомендуют повторять прививку от новой коронавирусной инфекции раз в полгода. Это убережет от тяжелого течения болезни и осложнений после перенесенной инфекции”.

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