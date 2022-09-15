Появилась информация, вернется ли масочный режим в Коми

В Коми может вернуться масочный режим. Об этом порталу “Про Город Сыктывкар” сообщил республиканский оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Вопрос вернуть или нет масочный режим в Коми, сейчас прорабатывается. Решение примут исходя из эпидемиологической обстановки.
В оперативном штабе считают, что предотвратить введение всеобщих ограничений поможет забота каждого о своем личном здоровье. Специалисты советуют носить маски в местах скопления людей, мыть руки с мылом и использовать антисептики.
“И не забывать о самом действенном способе профилактики ковида — вакцинации и ревакцинации. В сложившейся эпидемической ситуации врачи рекомендуют повторять прививку от новой коронавирусной инфекции раз в полгода. Это убережет от тяжелого течения болезни и осложнений после перенесенной инфекции”.