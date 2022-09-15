Появилась информация, вернется ли масочный режим в Коми

В Коми может вернуться масочный режим. Об этом порталу “Про Город Сыктывкар” сообщил республиканский оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Вопрос вернуть или нет масочный режим в Коми, сейчас прорабатывается. Решение примут исходя из эпидемиологической обстановки.

В оперативном штабе считают, что предотвратить введение всеобщих ограничений поможет забота каждого о своем личном здоровье. Специалисты советуют носить маски в местах скопления людей, мыть руки с мылом и использовать антисептики.