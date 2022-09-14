В Сыктывкаре поймали вандала, который разбил "Рубль"

В столице Коми поймали мужчину 1980 года рождения, который уничтожил арт-объект в честь российской валюты на Стефановской площади. Об этом заявили сегодня в пресс-службе МВД.

Мужчину задержали прямо в тот же день, 13 сентября. Он был пьян, и объяснить, зачем ему понадобилось разбивать арт-объект он не смог. Позже выяснилось, что он разбил его не целенаправленно: горожанин не контролировал свое поведение и упал на рубль, после чего тот сломался. Сумма ущерба пока не называется.