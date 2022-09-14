Национальный банк Коми поможет восстановить разбитый “Знак Рубля”

Национальный банк Коми заявил о поддержке в восстановлении арт-объекта “Знак Рубля”, который неизвестные разбили на Стефановской площади.
13 сентября в Сыктывкаре разбили арт-объект “Знак Рубля”. Сейчас на его месте ничего нет: остатки конструкции оперативно убрали.
Национальный банк по Республике Коми заявил, что примет участие в реконструкции:
“13 сентября арт-объект был поврежден. Информация о произошедшем направлена в правоохранительные органы региона. Отделение “Национальный банк по Республике Коми” готово принять участие в мероприятиях по реконструкции,” - заявили представили Национального банка
Информации о том, кто это сделал по-прежнему нет.
В апреле 2019 года арт-объект Рубля уже разрушался вандалами. Тогда виновник получил 7 месяцев исправительных работ и должен был заплатить ущерб.