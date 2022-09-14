Национальный банк Коми поможет восстановить разбитый “Знак Рубля”

Национальный банк Коми заявил о поддержке в восстановлении арт-объекта “Знак Рубля”, который неизвестные разбили на Стефановской площади.

13 сентября в Сыктывкаре разбили арт-объект “Знак Рубля”. Сейчас на его месте ничего нет: остатки конструкции оперативно убрали.

Национальный банк по Республике Коми заявил, что примет участие в реконструкции: