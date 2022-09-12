В Сыктывкаре на школьной вечеринке подростки употребляли алкоголь под матерные песни

В одном из сыктывкарских клубов проходила вечеринка для подростков. Редакции “Про Город Сыктывкар” стало известно, что на мероприятии дети имели доступ к алкогольным напиткам, а из колонок играли песни с нецензурными словами. Организатором мероприятия выступил музыкант из Ухты.

Вечеринка прошла 10 сентября и планировалась для подростков старше 15 лет. Об этом гласит афиша мероприятия. Судя по возрасту участников беседы вечеринки в соцсети, некоторым из них было меньше 15 лет. На самой афише мероприятия были изображения популярных в России рэперов. При этом в комментариях к посту в соцсети организаторы подтверждали возможное присутствие известных музыкантов. Но в итоге на вечеринке их не было.

Очевидцы рассказывают, что на вечеринке играла музыка, которая не соответствовала возрасту посетителей: нецензурные слова, сексуальные подтексты и упоминания запрещенных веществ. Все эти композиции в течение пяти часов мероприятия безостановочно играли в клубе. За редким исключением в плейлисте можно было увидеть композиции группы “Руки вверх”. Это подтверждается и видео с мероприятия, которые выкладывали в сеть посетители клуба 10 сентября.

Некоторые “артисты” и посетители забирались на сцену и прыгали с нее в толпу. Другие и вовсе выступали с оголенным торсом. В беседе вечеринки сразу появилась информация о наличии алкоголя на мероприятии. Известно, что там продавали и вип-билеты, при которых можно было свободно проносить с собой в клуб свои спиртные напитки.

Оказалось, что мероприятие посетили и сотрудники полиции в ходе рейда. Управление МВД по городу Сыктывкару поделилось подробностями: