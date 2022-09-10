Суд рассмотрит дело бывшего руководителя администрации главы Коми Порядина 19 сентября

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя администрации главы Коми Михаила Порядина начнут рассматривать 19 сентября, сообщили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

Михаила Порядина обвиняют по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Речь идёт об украденных 85 миллионах рублей. В течение трех лет — с 2018 по 2020 — фигурант вместе с сообщниками украл и присвоил средства благотворительного фонда «Патриот». Порядина был задержали в Москве, а затем злоумышленника вернули в Сыктывкар, где городской суд принял решение о его аресте. Позднее экс-чиновника обвинили в отмывании денег. В деле есть еще два фигуранта.