Звукорежиссер из Коми, пострадавший во время файер-шоу, находится в реанимации

20 августа в Печоре прошло мероприятие, приуроченное ко Дню Республики. Во время празднования произошел конфликт, из-за которого пострадал звукорежиссер и участник одной из печорских музыкальных групп. Очевидцы заявляют в соцсетях, что одним из напавших на звукорежиссера был заместитель главы администрации МР “Печора” Андрей Канищев. “Про Город Сыктывкар” решил разобраться в ситуации.
В соцсетях очевидцы описывают произошедшее так: в ходе конфликта один мужчина ударил другого по лицу, и второй “отлетел” на перила лестницы. После, пострадавший повернулся, и нападавший снова его ударил, из-за чего тот уже упал на лестницу, ударившись головой о бетон.
По данным Минздрава Коми, пострадавший получил черепно-мозговую травму и перелом левой ноги, и впал в кому. Сейчас он находится в тяжелом состоянии и в себя еще не приходил. Госпитализирован он в реанимацию Печорской ЦРБ.
В социальных сетях люди уже пишут свои комментарии с возмущениями о случившемся.
“Законами для себя они очень ловко прикрываются!” — пишет Лидия Штанова.
“Уволить и предать огласке”, — возмущается Вадим Семгин.
“Нынче власть — сплошные роботы. Все бывает, но надо же себя контролировать, почему людей, пришедших во власть, не проверяют психологи?” — написала Светлана Клюкина.
Инцидентом занимается Следственный комитет России по Республики Коми.