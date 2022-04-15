В Коми 4-летний ребенок жестоко избил сверстника: мальчик в больнице

В Печоре сообщают об ужасном случае в детском саду. 4-летний мальчик избил сверстника. Мать пострадавшего рассказала, что когда ее сын упал, обидчик стал прыгать на нем, пишет БНК.
По словам мамы пострадавшего, ребенка избили 6 апреля в детсаду «Ручеек». Она рассказала, что во время прогулки один из детей стал толкать ее сына, а потом напал на него.
"Мне позвонила воспитатель, сказала, что у моего сына что-то с ногой, что его избил другой мальчик. Я была в шоке, спросила, где она была, когда моего сына били. Она ответила: "Убирала лопатки". Я прибежала, мы еще 5 минут ждали скорую — ее вызвали только после того, как я сказала это сделать во время телефонного разговора. Они не сделали это сразу. Мой сын кричал. Оказалось, что они его на руках перенесли, подняли на второй этаж, сняли одежду и обувь — а этого делать было нельзя", — сообщила мама.
В результате мальчик оказался в реанимации. Затем его отвезли в травматологию, а после — санрейсом в ДРБ, где ему сделали операцию и поставили спицу в ногу. В Минздраве отметили, что состояние ребенка сейчас удовлетворительное. Но ему придется провести на скелетном вытяжении около 4 недель, после чего ему поставят гипс.
Мама избитого ребенка добавила, что написала заявление в полицию и жалобу в управление администрации. Следователи ведут процессуальную проверку.