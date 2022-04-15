В Коми 4-летний ребенок жестоко избил сверстника: мальчик в больнице

В Печоре сообщают об ужасном случае в детском саду. 4-летний мальчик избил сверстника. Мать пострадавшего рассказала, что когда ее сын упал, обидчик стал прыгать на нем, пишет БНК.

По словам мамы пострадавшего, ребенка избили 6 апреля в детсаду «Ручеек». Она рассказала, что во время прогулки один из детей стал толкать ее сына, а потом напал на него.