Сыктывкарская студентка: "Задерживают стипендию, не выпускают в туалет, плохо оценивают"

В нашу редакцию поступила жалоба от студента сыктывкарского медицинского колледжа, который рассказал о задержках стипендии и других проблемах учебного заведения. “Pro Город Сыктывкар” разобрался в ситуации.

Студентка Елизавета (имя изменено) заявила, что им многократно задерживают стипендию. К примеру, в этом месяце ее задержали с 1 по 7 апреля. Она утверждает, что жалобы студентов игнорируют и не отвечают по несколько рабочих дней.

Также Елизавета заявила, что в колледже отказываются проводить последний звонок из-за ремонта актового зала.

– Ежегодно он проходил в намеченный срок, сейчас ничего не ясно. Студентам-выпускникам важен этот день, так как он бывает первый и последний раз в жизни. Очень неприятно, обидно и больно осознавать, что наши запросы игнорируются, а мы вынуждены сидеть и молчать, – отметила студентка.

Также в жалобе сыктывкарка указала на то, что студентов отказываются выпускать по нуждам во время экзамена, необъективно оценивают знания.