Сыктывкарская студентка: "Задерживают стипендию, не выпускают в туалет, плохо оценивают"

В нашу редакцию поступила жалоба от студента сыктывкарского медицинского колледжа, который рассказал о задержках стипендии и других проблемах учебного заведения. “Pro Город Сыктывкар” разобрался в ситуации.
Студентка Елизавета (имя изменено) заявила, что им многократно задерживают стипендию. К примеру, в этом месяце ее задержали с 1 по 7 апреля. Она утверждает, что жалобы студентов игнорируют и не отвечают по несколько рабочих дней.
Также Елизавета заявила, что в колледже отказываются проводить последний звонок из-за ремонта актового зала.
– Ежегодно он проходил в намеченный срок, сейчас ничего не ясно. Студентам-выпускникам важен этот день, так как он бывает первый и последний раз в жизни. Очень неприятно, обидно и больно осознавать, что наши запросы игнорируются, а мы вынуждены сидеть и молчать, – отметила студентка.
Также в жалобе сыктывкарка указала на то, что студентов отказываются выпускать по нуждам во время экзамена, необъективно оценивают знания.
– От лица студентов медицинского колледжа просим разобраться с ситуацией. Не знаем, куда обращаться. Хотелось бы, чтобы люди задумались, каких специалистов выпускает колледж, – заключила Елизавета.
Журналист портала “Pro Город Сыктывкар” связался с директором медицинского колледжа Ириной Пальшиной, которая прояснила ситуацию:
– У нас никогда не задерживались стипендии. Она всегда приходит в срок и на студентов всегда есть деньги, — рассказала директор.
Ирина Пальшина также отметила, что студентов не могут не выпускать в туалет.
– У нас же не ЕГЭ, - объяснила директор.
Руководитель организации заявила, что с актовым залом действительно есть проблемы.
– В медицинском колледже актовый зал находится в аварийном состоянии – именно поэтому там не будут проводить торжественные мероприятия. Но уверяю, что у нас есть много альтернатив и других мест, где можно провести праздник. Никто не уйдет не поздравленный, – заключила директор учреждения.