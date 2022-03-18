Обзор: как изменились цены на популярную бытовую технику в Сыктывкаре

Согласно исследованию "РИА Новости", крупная бытовая техника в России подорожала на 50%. “Pro Город Сыктывкар” сравнил цены в местном магазине бытовой техники до введения санкций и после.

В нашем обзоре мы использовали сервис Waybackmachine, который позволяет отследить старые версии сайтов. К примеру, можно посмотреть, как выглядела та или иная страница год назад. С помощью этого сервиса мы зашли на популярный сайт по продаже бытовой техники в Сыктывкаре и сравнили цены на популярные позиции.