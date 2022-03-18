Обзор: как изменились цены на популярную бытовую технику в Сыктывкаре

Согласно исследованию "РИА Новости", крупная бытовая техника в России подорожала на 50%. “Pro Город Сыктывкар” сравнил цены в местном магазине бытовой техники до введения санкций и после.
В нашем обзоре мы использовали сервис Waybackmachine, который позволяет отследить старые версии сайтов. К примеру, можно посмотреть, как выглядела та или иная страница год назад. С помощью этого сервиса мы зашли на популярный сайт по продаже бытовой техники в Сыктывкаре и сравнили цены на популярные позиции.
Вот что получилось:
Стиральные машины
Стиральная машина LG FH0B8LD6
Стоила: 19 600 рублей
Сейчас: 37 999 рублей
Стиральная машина узкая Haier HW60-BP10929A
Стоила: 32 990 рублей
Сейчас: 43 999 рублей
Стиральная машина узкая Bosch Serie | 4 PerfectCare WHA222XEOE
Стоила: 32 990 рублей
Сейчас: 70 000 рублей
Пылесосы
Пылесос с контейнером для пыли Tefal City Space TW2711EA
Стоил: 11 000 рублей
Сейчас: 7500 рублей
Пылесос с контейнером для пыли LG VC73188NELR
Стоил: 19 000 рублей
Сейчас: 19 000 рублей
Микроволновки
Микроволновая печь соло Gorenje MO17E1W
Стоила: 4 990 рублей
Сейчас: 5 500 рублей
Микроволновая печь соло LG MS2535GIS
Стоила: 12 990 рублей
Сейчас: 18 000 рублей
Фены
Фен-щетка Philips HP8663/00
Стоил: 4 600 рублей
Сейчас: 6 500 рублей
Фен-щетка Rowenta Brush Activ Volume&Shine CF9530F0
Стоил: 6 800 рублей
Сейчас: 9 500 рублей
Духовка
Электрический духовой шкаф Gorenje BO6737E02X
Стоил: 32 000 рублей
Сейчас: 38 999 рублей
Электрический духовой шкаф Haier HOD-PF08TGB
Стоил: 38 999 рублей
Сейчас: 45 999 рублей
Индукционная плита
Встраиваемая индукционная панель Haier HHY-Y64NVB
Стоила: 35 000 рублей
Сейчас: 34 999 рублей
Модульная индукционная панель независимая Kuppersberg ICO 301
Стоила: 15 300 рублей
Сейчас: 16 999 рублей
Холодильники
Холодильник Haier C2F637CFMV
Стоил: 49 900 рублей
Сейчас: 74 999 рублей
Холодильник Indesit DS 320 W
Стоил: 23 990 рублей
Сейчас: 31 990 рублей