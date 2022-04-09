В Коми ночью полыхал торговый центр, который находился в жилом доме

В Усинске полыхал крупный пожар в торговом центре "Северное сияние", который располагается на первом этаже жилого дома. В ГУ МЧС по Коми сообщили, что распространение огня удалось остановить.

Сообщение о пожаре поступило 9 апреля в 03:45, первоначальная площадь пожара была 200 квадратных метров. Жильцов с верхних этажей сразу эвакуировали и приступили к тушению пожара.