Два ребенка пострадало в аварии в Коми

В Усинске произошло ДТП, в котором пострадало две несовершеннолетние девушки, сообщает ГИБДД по Коми.

Все произошло 2 апреля в 13:20 на третьем километре дороги "Подъезд к Усинску". 21-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ-21124 выбрал небезопасную дистанцию до автогрейдера и столкнулся со спецтехникой.