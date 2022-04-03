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Два ребенка пострадало в аварии в Коми

Два ребенка пострадало в аварии в КомиГИБДД по Коми

В Усинске произошло ДТП, в котором пострадало две несовершеннолетние девушки, сообщает ГИБДД по Коми.

Все произошло 2 апреля в 13:20 на третьем километре дороги "Подъезд к Усинску". 21-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ-21124 выбрал небезопасную дистанцию до автогрейдера и столкнулся со спецтехникой.

В результате ДТП пострадали две пассажирки, девушки 2005 и 2004. Они получили ушибы, госпитализация им не потребовалась. Обе были не пристегнуты ремнями безопасности. 

Водитель за рулем с 2021 года.

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