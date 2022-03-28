В ДТП с автобусом в Сыктывкаре пострадало четыре человека

28 марта в столице Коми на улице Тентюковской в районе "Парижа" столкнулись иномарка и ПАЗик. "Pro Город Сыктывкар" выяснил, что в аварии пострадало четыре человека.
В ГИБДД отметили, что среди пострадавших есть один ребенок. Сейчас специалисты выясняют подробности и обстоятельства ДТП.
Напомним, все произошло на оживленной дороге недалеко от дома №157 по Тентюковской. Автобус от столкновения съехал на обочину, прямо в сугробы, а машину серьезно разворотило и отбросило на противоположную сторону дороги.