В ДТП с автобусом в Сыктывкаре пострадало четыре человека

28 марта в столице Коми на улице Тентюковской в районе "Парижа" столкнулись иномарка и ПАЗик. "Pro Город Сыктывкар" выяснил, что в аварии пострадало четыре человека.

В ГИБДД отметили, что среди пострадавших есть один ребенок. Сейчас специалисты выясняют подробности и обстоятельства ДТП.