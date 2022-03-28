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В Сыктывкаре автобус протаранил машину и вылетел на обочину

В Сыктывкаре автобус протаранил машину и вылетел на обочинуСкриншот из видео

28 марта в столице Коми произошла авария. На улице Тентюковской в районе "Парижа" столкнулись иномарка и ПАЗик. Об этом порталу "Pro Город Сыктывкар" сообщил очевидец.

Как видно на записи, все произошло на оживленной дороге недалеко от дома №157 по Тентюковской. Автобус от столкновения съехал на обочину, прямо в сугробы, а машину серьезно разворотило и отбросило на противоположную сторону дороги. О пострадавших пока ничего неизвестно, информация уточняется.

 

Напомним, днем ранее, 27 марта, в столичной "долине смерти" тоже произошла авария. В столкновении двух иномарок пострадали два человека. Оба они госпитализированы с травмами. Подробнее об этом здесь.

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