В Сыктывкаре автобус протаранил машину и вылетел на обочину

28 марта в столице Коми произошла авария. На улице Тентюковской в районе "Парижа" столкнулись иномарка и ПАЗик. Об этом порталу "Pro Город Сыктывкар" сообщил очевидец.

Как видно на записи, все произошло на оживленной дороге недалеко от дома №157 по Тентюковской. Автобус от столкновения съехал на обочину, прямо в сугробы, а машину серьезно разворотило и отбросило на противоположную сторону дороги. О пострадавших пока ничего неизвестно, информация уточняется.