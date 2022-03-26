Жителям Коми описали симптомы "стелс-омикрона"

О симптомах нового штамма коронавируса — «стелса» — рассказала замглавврача республиканской инфекционной больницы Татьяна Безуглая.

Со слов специалиста, новый штамм ничем не отличается от "омикрона". У заболевших наблюдается боль в горле, головная боль, насморк, сильная усталость и только в редких случаях у пациента возникает пневмония. Однако эти симптомы характерны только для вакцинированных, у непривитых же "стелс" протекает куда сложнее.