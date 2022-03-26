Прокуратура Коми заставила Минздрав региона предоставить ребенку жизненноважное устройство

12-летний ребенок из Усть-Цилемского района остался без специального резервуара-картриджа для инсулиновой помпы. Прокуратура района вступилась за маленького пациента и в суде добилась, чтобы Минздрав предоставил ребенку жизненно необходимое устройство.

Из материалов проверки прокурора следовало, что мальчик, которому в августе 2021 установили инсулиновую помпа, дважды в месяц требуется медицинское изделие – резервуар-картридж. В аптеках устройства на было, поэтому рецепт на него сняли с отсроченного обслуживания, и родители ребенка были вынуждены приобретать резервуар за свой счет.