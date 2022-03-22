Сыктывкарский молочный завод пока не планирует поднимать цены на свою продукцию

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова 22 марта посетила Сыктывкарский молочный завод, чтобы проверить качество продукции. Корреспондент "Pro Город Сыктывкар" посетил мероприятие, увидел, как все выглядит изнутри и выяснил, планируются ли на заводе какие-нибудь изменения.

Гендиректор предприятия Евгений Подоханов провел для Натальи Хозяиновой настоящую экскурсию по заводу.

Руководитель города ознакомилась с производством масла, творога, остальной продукции.

Не обошли стороной и лаборатории, в которых проводится постоянная оценка состава и качества продуктов из молока.

Наталья Хозяинова поделилась, что уже не раз бывала на предприятии и в каждое посещение убеждалась, что все нормы и правила, здесь всегда соблюдаются.

В конце экскурсии руководитель завода предложил продегустировать продукцию и рассказал, что все сырье привозят местные фермеры, даже для кефира закваску изготавливают на месте. Из импортного – только специальные закваски для йогуртов и сметаны.

Также корреспондент "Pro Город Сыктывкар" выяснил, что пока руководство Сыктывкарского молочного завода не планирует поднимать стоимость своего продукта.

Однако из-за введенных в отношении России санкций кое-что все-таки изменится. Чтобы получить глянцевую упаковку белого цвета, бумагу нужно обрабатывать не только кислородом, но и специальными добавками, как объяснил Евгений Подоханов. Теперь, увы, такой возможности у поставщика нет, поэтому упаковка станет серо-бежевой.