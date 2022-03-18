На Коми обрушится непогода: в МЧС объявили штормовое предупреждение

19 марта с 18 по 21 час с сохранением до 18 часов 20 марта по республике ожидается усиление ветра северной четверти порывами 15-20м/с, местами на севере порывами 25-28м/с. Сильный ветер прогнозируется в Усть-Цилемском, Ижемском, Усинском, Интинском и Печорском районах, сообщает филиал ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми".
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Воздержитесь от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок на автотранспорте и участия в массовых мероприятиях.
- Водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
- Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.
- Не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.
- Находясь в помещении, закройте окна в домах и в квартирах, держитесь как можно дальше от окон.
- Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.
- Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.
- Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует "телефон доверия": 8 (8212) 29-99-99.