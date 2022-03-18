На Коми обрушится непогода: в МЧС объявили штормовое предупреждение

19 марта с 18 по 21 час с сохранением до 18 часов 20 марта по республике ожидается усиление ветра северной четверти порывами 15-20м/с, местами на севере порывами 25-28м/с. Сильный ветер прогнозируется в Усть-Цилемском, Ижемском, Усинском, Интинском и Печорском районах, сообщает филиал ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми".

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