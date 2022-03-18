Холодильники с кровью и лаборатории: фоторепортаж из центра переливания

В официальной группе Коми республиканского центра крови регулярно появляются сообщения о недостатке крови той или иной группы и резус-фактора. Корреспондент портала "Pro Город Сыктывкар" побывал в самом сердце центра переливания и выяснил, какой путь проходит донорская кровь и что таят в себе стены учреждения, спасающего жизни.
Донорский светофор
Кандидат медицинских наук, главный внештатный трансфузиолог Республики Коми, главный врач Коми республиканского центра крови Дмитрий Журавлёв объяснил, что таблица, в которой указывается недостаток той или иной крови, называется "Донорский светофор". Он обновляется раз в неделю и совсем не означает критическую нехватку запасов.
"Кровь всегда есть, просто дополнительная мера информирования населения. Если острая нехватка каких-то компонентов действительно случается, то мы оповещаем об этом отдельно", – объяснил Дмитрий Журавлёв.
В Коми республиканском центре создали Telegram-бот, который рассылает "Донорский светофор" по социальным сетям.
А еще там придумали систему оповещения, которая отправит донору сообщение, если его кровь кому-то перелили. За эти нововведения центр крови даже получил награды.
Путь донора
Процесс забора крови или ее компонентов начинается с гардероба, в котором донору выдают сменную обувь. После этого гостю центра нужно подняться на второй этаж и на стойке регистрации заполнить анкету о самочувствии и перенесенных заболеваниях.
Затем потенциальный донор проходит тестирование: из пальца у него берут немного крови для того, чтобы определить ее группу и резус-фактор, а также уровень гемоглобина.
Если с первыми анализами все в порядке, потенциального донора направляют к врачу-трансфузиологу для оценки его здоровья и готовности к процедуре. Если врач сомневается, что пациент сможет безопасно для своего здоровья сдать кровь, то потенциальному донору дают временный отвод. А если все в порядке, то его отправляют на третий этаж здания. На этом этапе донору выдают несколько пробирок, в которые наберут кровь для исследований на инфекции и более точного определения группы и резус-фактора крови.
После краткого ожидания пациента приглашают в один из двух операционных залов. Когда процедура завершена, донор идет обратно в регистратуру, чтобы получить справку на два дня отдыха и направление на компенсацию на питание. После этого на первом этаже в кассе пациент получает деньги и отправляется по своим делам.
Путь крови
Многие считают, что после того, как кровь оказалась в донорском центре, ее куда-то перенаправляют для хранения и разделения на компоненты. Однако, как объяснил Дмитрий Журавлёв, все это происходит прямо в Сыктывкарском центре переливания крови.
"Все технологические процессы проходят у нас в Центре крови. Из крови можно получить компоненты различными способами. После процедуры кровь разделяют на компоненты и отправляют их на склад временного хранения до получения результатов анализов. Мы проводим анализы на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С после каждой донации. Если все результаты отрицательные, то компоненты можно выдавать – какие-то пойдут сразу на выдачу в лечебные учреждения, какие-то на хранение в наших холодильниках", – рассказал главврач учреждения.
Плазма, эритроциты и тромбоциты содержатся в холодильниках. Одни компоненты хранятся при щадащей температуре, а другие ждут своего часа в холодильниках, похожих на самые обычные морозильные камеры.
Заведующая отделением Центра управления запасами крови Полина Полуянова объяснила, что кровь в «чистом» виде не хранится и не переливается. Для разделения на компоненты используются специальные центрифуги и аппараты.
"Кровь разделяется на компоненты – эритроциты, плазму и тромбоциты. Сроки хранения у них различны: эритроциты до 42 дней, плазма до трех лет, тромбоциты 5-7 дней. Существуют способы продлить сроки хранения эритроцитов и тромбоцитов, но сложность процессов не позволяют применять их массово, кроме того чаще всего потребность в этом отсутствует", – объяснила специалист.
Самые крупные запасы донорских компонентов крови находятся в центре крови, потому что только он, как объяснила специалист, обладает необходимыми для этого мощностями. Кровь и компоненты в центре называют "продукция". Ее отправляют либо в больницы по запросу, либо в корпуса фракционирования для производства препаратов. Других "каналов отправки" не существует.
Проверяют кровь тоже прямо в центре переливания. Для этого используется специальная лаборатория: в ней определяют точную группу и резус-фактор, а также наличие инфекций.
Однако случается и такое, что кровь донора оказывается непригодной для переливания. Главврач центра объяснил, что в таком случае компоненты приходится утилизировать. Это тоже происходит прямо в учреждении, в отдельном кабинете.
"В брак уходит не более 2% от общего объема заготовки. Раньше максимальный процент брака приходился на АЛТ – этот фермент считался косвенным признаком хронических гепатитов В и С. Тем не менее, анализ был не особо показательным, так как на него влияло множество посторонних факторов – нарушение питания, употребление алкоголя, чрезмерная физическая нагрузка. В 2021 году вышли новые правила, касающиеся заготовки крови. Изменений было достаточно, но самым чувствительным для доноров была отмена этого анализа, что привело как к резкому снижению количества брака, так и изменению его структуры. На первый план в качестве причин для утилизации заготовленных компонентов вышли инфекционные заболевания и прочие причины, но что-то конкретное из них мы выделить не можем", – подытожил Дмитрий Журавлёв.
Как на центр повлияют санкции?
Главврач центра Дмитрий Журавлёв рассказал, что геополитическая ситуация не сильно повлияет на работу учреждения.
"У нас частично используются расходные материалы и аппаратура стран, вводящих санкции в отношении России. Но также есть продукция и отечественно производства и производства других стран, например, Китая. В целом, качественные аналоги есть, и мы их также применяем. Сейчас трудностей мы не испытываем, а в случае появления проблем у нас есть пути их решения", – уверен Дмитрий Журавлёв.
Доноры костного мозга
В Коми республиканском центре переливания крови можно сдать кровь на типирование, чтобы стать донором костного мозга. "Pro Город Сыктывкар" ранее выпускал материал с подробной информацией о том, как это происходит.
Учетом доноров в реестре костного мозга заниматся Кировский НИИ гематологии, поэтому в центре крови не смогли сказать, сколько же сыктывкарцев сдали кровь на типирование и готовы спасти чью-то жизнь в любой момент. Однако известно, что были случаи, когда генотип сыктывкарца совпал с генотипом потенциального реципиента, но до пересадки дело так и не дошло.