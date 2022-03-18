Холодильники с кровью и лаборатории: фоторепортаж из центра переливания

В официальной группе Коми республиканского центра крови регулярно появляются сообщения о недостатке крови той или иной группы и резус-фактора. Корреспондент портала "Pro Город Сыктывкар" побывал в самом сердце центра переливания и выяснил, какой путь проходит донорская кровь и что таят в себе стены учреждения, спасающего жизни.

Донорский светофор

Кандидат медицинских наук, главный внештатный трансфузиолог Республики Коми, главный врач Коми республиканского центра крови Дмитрий Журавлёв объяснил, что таблица, в которой указывается недостаток той или иной крови, называется "Донорский светофор". Он обновляется раз в неделю и совсем не означает критическую нехватку запасов.

"Кровь всегда есть, просто дополнительная мера информирования населения. Если острая нехватка каких-то компонентов действительно случается, то мы оповещаем об этом отдельно", – объяснил Дмитрий Журавлёв.

В Коми республиканском центре создали Telegram-бот, который рассылает "Донорский светофор" по социальным сетям.

А еще там придумали систему оповещения, которая отправит донору сообщение, если его кровь кому-то перелили. За эти нововведения центр крови даже получил награды.

Путь донора

Процесс забора крови или ее компонентов начинается с гардероба, в котором донору выдают сменную обувь. После этого гостю центра нужно подняться на второй этаж и на стойке регистрации заполнить анкету о самочувствии и перенесенных заболеваниях.

Затем потенциальный донор проходит тестирование: из пальца у него берут немного крови для того, чтобы определить ее группу и резус-фактор, а также уровень гемоглобина.

Если с первыми анализами все в порядке, потенциального донора направляют к врачу-трансфузиологу для оценки его здоровья и готовности к процедуре. Если врач сомневается, что пациент сможет безопасно для своего здоровья сдать кровь, то потенциальному донору дают временный отвод. А если все в порядке, то его отправляют на третий этаж здания. На этом этапе донору выдают несколько пробирок, в которые наберут кровь для исследований на инфекции и более точного определения группы и резус-фактора крови.

После краткого ожидания пациента приглашают в один из двух операционных залов. Когда процедура завершена, донор идет обратно в регистратуру, чтобы получить справку на два дня отдыха и направление на компенсацию на питание. После этого на первом этаже в кассе пациент получает деньги и отправляется по своим делам.

Путь крови

Многие считают, что после того, как кровь оказалась в донорском центре, ее куда-то перенаправляют для хранения и разделения на компоненты. Однако, как объяснил Дмитрий Журавлёв, все это происходит прямо в Сыктывкарском центре переливания крови.