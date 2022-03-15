Бомбоубежища Сыктывкара: «Pro Город» выяснил, есть ли в городе укрытия на случай опасности

В далеком 2014 году «Pro Город Сыктывкар» подготовил материал о бомбоубежищах столицы Коми. Корреспондент издания обратился в управление по делам ГО и ЧС столицы Коми, чтобы узнать актуальную информацию об укрытиях города на март 2022. Специалисты управления рассказали, что на территории Сыктывкара есть несколько видов убежищ:

для защиты от воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения;

дла защиты от бактериальных или биологических средств и поражающих концентраций аварийно химически опасных веществ;

для защиты от высоких температур и продуктов горения при пожарах. Также в управлении по делам ГО и ЧС Сыктывкара объяснили, что порядок укрытия жителей города можно изучить в Плане гражданской обороны и защиты населения МО ГО Сыктывкар. А вот на вопросы о количестве, местонахождении, вместительности и готовности убежищ в управлении ответить не смогли.