Бомбоубежища Сыктывкара: «Pro Город» выяснил, есть ли в городе укрытия на случай опасности

В далеком 2014 году «Pro Город Сыктывкар» подготовил материал о бомбоубежищах столицы Коми. Корреспондент издания обратился в управление по делам ГО и ЧС столицы Коми, чтобы узнать актуальную информацию об укрытиях города на март 2022.
Специалисты управления рассказали, что на территории Сыктывкара есть несколько видов убежищ:
- для защиты от воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения;
- дла защиты от бактериальных или биологических средств и поражающих концентраций аварийно химически опасных веществ;
- для защиты от высоких температур и продуктов горения при пожарах.
Также в управлении по делам ГО и ЧС Сыктывкара объяснили, что порядок укрытия жителей города можно изучить в Плане гражданской обороны и защиты населения МО ГО Сыктывкар. А вот на вопросы о количестве, местонахождении, вместительности и готовности убежищ в управлении ответить не смогли.
Напомним, 33 из 49 действующих на 2014 год убежищ вмещало от 50 до 120 человек, еще 12 противорадиационных укрытий вмещало от 100 до 600 человек. Также было предусмотрено 12 быстровозводимых убежищ. Вот такую инфографику подготовил «Pro Город Сыктывкар» для своих читателей восемь лет назад.
Сколько из этих укрытий продолжает действовать и по сей день, к сожалению, неизвестно.