Экс-глава МВД Коми отправится в колонию на 9 лет

15 марта Верховный суд Коми отклонил апелляцию экс-министра внутренних дел республики Виктора Половникова на приговор. Он признан виновным в получении взятки и отмывании денег, а также осужден к девяти годам заключения.

Напомним, Виктор Половников приговорен к девяти годам колонии строгого режима со штрафом 14,5 млн рублей, а также запретом занимать должности в МВД на 5 лет. Экс-министр лишен звания генерала-майора полиции, у него конфискуют полученные в результате взятке 14,5 млн руб.