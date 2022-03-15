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Экс-глава МВД Коми отправится в колонию на 9 лет

Экс-глава МВД Коми отправится в колонию на 9 летФото из архива «Pro Города»

15 марта Верховный суд Коми отклонил апелляцию экс-министра внутренних дел республики Виктора Половникова на приговор. Он признан виновным в получении взятки и отмывании денег, а также осужден к девяти годам заключения.

Напомним, Виктор Половников приговорен к девяти годам колонии строгого режима со штрафом 14,5 млн рублей, а также запретом занимать должности в МВД на 5 лет. Экс-министр лишен звания генерала-майора полиции, у него конфискуют полученные в результате взятке 14,5 млн руб.

У осужденного арестованы танхаус Половникова по Тентюковской, 10 в Сыктывкаре и земельный участок под ним, гараж в Кургане и 190 тыс. руб. на банковском счете, пишет БНК.

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