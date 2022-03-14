Цены на сахар в Сыктывкаре проверит прокуратура

10 марта в Сыктывкаре горожане заметили, что с полок супермаркетов пропал рассыпной сахар. Позже он все же появился на прилавках некоторых небольших магазинов. Но сыктывкарцы тут же отметили, что цена стала в несколько раз выше. "Pro Город Сыктывкар" обратился в Минсельхоз Коми и узнал, контролируют ли они подобные повышения цен.



В министерстве сообщили, что все факты роста цен на сахар с товарными накладными и чеками направлены в прокуратуру Коми и Управление федеральной антимонопольной службы Коми.

Если вы заметили, что цена на сахар завышена, то звоните по телефону 8 (8212) 21-41-29 (добавочный 011-113). Это горячая линия Коми УФАС, где зафиксируют и проверят эти магазины.