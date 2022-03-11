Чиновники Коми стремительно покидают свои Instagram-аккаунты

Instagram начнут блокировать в понедельник 14 марта, в 00:00. Россияне массово покидают соцсеть и оперативно скачивают свои данные, не остались в стороне и чиновники Республики Коми.
Платформу покинули многие мэры, министры и глава Коми Владимир Уйба. Все они в прощальных постах оставили для жителей региона ссылки на соцсети, в которых теперь планируют общаться и сообщать о своей работе.
Напомним, Роскомнадзор ограничит доступ к инстаграму из-за призывов к насилию в отношении россиян.
«В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих. Согласно заявлению пресс-секретаря компании Meta Platforms Inc. Энди Стоуна от 11.03.2022 компания снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих», — говорится в официальном заявлении Роскомнадзора.