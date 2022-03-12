В Ухте продают акулу из IKEA за миллион рублей

После новостей о том, что IKEA приостановила свою деятельность на территории России, на сайтах бесплатных объявлений начали появляться предложения о покупке легендарных акулят, которые раньше можно было приобрести в IKEA.

Республика Коми не стала исключением. Самая дорогая акула на территории региона продается в Ухте, за очаровательную игрушку просят миллион рублей. Продавец акулы не постарался добавить информацию о состоянии игрушки и сроке ее использования. Предприимчивый ухтинец ограничился сообщением о том, что игрушка именно из IKEA, однако никаких доказательств, что это именно так, не предоставил.