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Появились подробности жуткого ДТП на центральной улице Сыктывкара

Появились подробности жуткого ДТП на центральной улице СыктывкараФото очевидца для «Pro Город Сыктывкар»

Очевидцы сообщали, что на центральной улице Сыктывкара перевернулся автомобиль. «Pro Город Сыктывкар» выяснил подробности.

Как сообщили изданию в ГИБДД по Сыктывкару, ДТП произошло 10 марта в 17:55. Водитель 1972 года рождения за рулем Renault Duster ехал по Коммунистической в со стороны Октябрьского проспекта. На перекрестке улиц Коммунистической и Старовского в районе дома №53 водитель попытался развернуться и столкнулся с Mitsubishi Lancer под управлением водителя 1991 года рождения. 

Пострадал несовершеннолетний пассажир Renault Duster 2018 года рождения. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. 

Сейчас  специалисты разыскивают записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, кто именно стал виновником столкновения.

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