Появились подробности жуткого ДТП на центральной улице Сыктывкара

Очевидцы сообщали, что на центральной улице Сыктывкара перевернулся автомобиль. «Pro Город Сыктывкар» выяснил подробности.

Как сообщили изданию в ГИБДД по Сыктывкару, ДТП произошло 10 марта в 17:55. Водитель 1972 года рождения за рулем Renault Duster ехал по Коммунистической в со стороны Октябрьского проспекта. На перекрестке улиц Коммунистической и Старовского в районе дома №53 водитель попытался развернуться и столкнулся с Mitsubishi Lancer под управлением водителя 1991 года рождения.