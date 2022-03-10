На центральной улице Сыктывкара перевернулся автомобиль

На улице Коммунистической напротив торгового центра «Аврора» на пешеходном переходе перевернулся автомобиль. Об этом изданию «Pro Город Сыктывкар» сообщили очевидцы.

Авария произошла 10 марта около 18:00. Как сообщили в ГИБДД по Сыктывкару, пострадавшие есть, но, к счастью, все живы.