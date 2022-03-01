Стало известно, сколько потратят на празднование 100-летия Коми

В 2021 году Республика Коми должна была отпраздновать свое столетие, однако из-за коронавирусных ограничений торжество перенесли на 2022 год. “Pro Город Сыктывкар” узнал, сколько потратят на проведение праздничных мероприятий.

Как сообщили в Минкульте Коми, почти все запланированные мероприятия к 100-летию Коми уже успели провести. Осталось только одно — театрализованное шоу на Стефановской площади, которое планируют провести в августе 2022 года. На это мероприятие потратят 40 миллионов рублей.