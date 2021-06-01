100-летие не в Коми: почему юбилей республики отмечают везде, кроме самой республики01 июня 2021
Фото: rkomi.ru
Как отметили общественники, весь праздник - просто попытка изобразить позитивную повестку, когда ее нет
В 2021 году Республике Коми исполняется 100 лет. Это эпохальный праздник, который вызывает огромную гордость за нашу родину. Однако все больше местных жителей замечают, что торжество обходит их стороной, а какие-то яркие события проходят вовсе не в Коми, а Москве. Портал PG11.ru подготовил для вас подробный материал о том, что уже сделано к 100-летию в Коми, а что - в других регионах.
«Дни Коми» в Москве
В Москве уже успели отметить 100-летие Республики Коми и провести торжественные мероприятия:
- Фотовыставка достопримечательностей Республики Коми;
- Туристическо-инвестиционный форум «Коми. Москва»;
- Спектакли Театра оперы и балета Республики Коми в Москве;
- Спектакли воркутинского драматического театра имени Б.А.Мордвинова;
- Спектакль Национального музыкального-драматического театра Республики Коми;
- Спектакль Театра кукол Республики Коми;
- Спектакли Академического театра драмы им. В. Савина;
- Торжественный старт брендированного состава метро;
Отдельное внимание жителей республики привлекло то, что останкинскую телебашню подсветили цветами коми-флага.
На зимней встрече со СМИ бывший министр культуры Сергей Емельянов отказался называть точную цифру, которую потратят на празднование 100-летия Коми.
Тем не менее, на сайте метрополитена Москвы указано, что брендирование 1 состава поезда стоит 18 305 085 рублей в месяц. Это событие вызвало неоднозначную реакцию у населения:
Руслан Искандаров
- А кто сказал, что праздник для жителей Коми?
Александр Чернецов
- Ещё одна проблема жителей республики решена благодаря мудрому руководству. Пока одни ноют и по митингам ходят, другие - работают!
Оксана Щербакова
- А торжество-то будет? Для нас, простых смертных жителей. Ограничения продлили аж до 30 июня.
К обострению общественного возмущения добавилось то, что во время того, как высокопоставленные чиновники и члены их семей праздновали «Дни Коми», республиканцы были обеспокоены экологической катастрофой на Колве и ее ликвидацией.
В свою очередь, известная модель Виктория Лопырева после посещения торжественных мероприятий пообещала, что сделает все возможное для того, чтобы о Коми знало еще больше людей.
«Дни Коми» в Санкт-Петербурге
Уже 2 июня начнутся тематические мероприятия, посвященные «Дню Коми» в Санкт-Петербурге. Ожидаются следующие мероприятия:
- Старт проведения дней Республики Коми в Санкт- Петербурге (полуденный выстрел из пушки);
- Торжественная церемония возложения венков и цветов;
- Спектакли Театра оперы и балета Республики Коми;
- Спектакли Академического театра драмы имени В. Савина;
- Туристическо-инвестиционный форум «Коми — Петербург»;
- Государственная капелла «Север – песня, север – танец»;
- Гала-концерт творческих коллективов Республики Коми;
Мероприятия в Санкт-Петербурге менее пафосные, нежели в Москве. «Дни Коми» в Санкт-Петербурге продлятся с первого по седьмое июня.
Какие мероприятия ждать в Коми?
Нельзя сказать, что в Республике Коми совсем не было мероприятий, посвященных 100-летию. Однако стоит понимать, что большинство торжеств - это местные небольшие фестивали и спортивные события.
Самым главным событием этого года в Коми должен был стать чемпионат мира по бенди, однако тот отменился из-за пандемии коронавируса. При том грандиозный стадион, который строили специально к этому событию, до сих пор не открылся, хотя его признали готовым уже 29 марта.
Вместе с этим в Республике Коми продолжают действовать и продлеваются коронавирусные ограничения, которые не позволяют проводить крупные мероприятия и фестивали. Отменены такие масштабные события как «Луд», «Корт Айка», «Усть-Цилемская горка».
Так что же будет в день рождения республики? Согласно официальной информации, нас ждут следующие мероприятия:
- Торжественное открытие Национальной библиотеки Республики Коми;
- Чемпионат Европы по фейерверкам;
- Выставка «Достояние Севера»;
- Международный гастрономический фестиваль финно-угорских народов «ШаньгаФест»;
- «Коми в миниатюре» (На популярных городских локациях будут представлены знаковые события, достижения и бренды районов в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, культуре, образовании и так далее. Каждая популярная городская локация столицы на один день превратится в один из уголков региона);
- Этнофестиваль «Диалог культур: Северное многоцветье»;
- Юбилейная шоу-программа;
- Молодежный арт-фестиваль;
Это все известные мероприятия на сегодня, их список может пополниться. Всю информацию вы можете посмотреть здесь.
К сожалению, можно заметить, что ничем особенным празднование столетия Коми от предыдущих лет не отличается. Регулярно в Коми проводились этнофестивали, выставки и выступления молодых артистов.
Успел ли коснуться праздник жителей Коми?
В нашей группе «ВКонтакте» мы провели опрос, чтобы узнать, если ли праздничное и торжественное настроение у жителей республики.
Результат был ожидаем - более 80 процентов опрошенных утверждают, что ничего особенного они не чувствуют.
Почему так получается?
Сыктывкарские общественники попытались объяснить, почему у жителей коми нет праздничного настроения.
Дмитрий Махов, урбанист
- Продвигать и рекламировать коми культуру надо. Однако, когда в регионе куча нерешенных проблем - нефтеразливы, подготовка к отопительному сезону, паводок - это выглядит как пир во время чумы. Понятно, почему пиарят в Москве - хотят привлечь туристов оттуда. Но когда отсутствие дорог или черные глаза шахтеров от угольной пыли хотят выдать за достопримечательности, меня это оскорбляет и злит. К сожалению, столетие республики - это праздник для узкого круга лиц, а не для жителей региона.
Игорь Сажин, общественник
- Сыктывкарцы хорошо на себе ощущают приближение 100-летия - ремонтом на улицах города. Пройдитесь по Сыктывкару. Куча денег осваивается, тротуары, проезжие части, фасады домов. Сыктывкар превратился в одну большую строительную площадку, шум строительной техники, люди в рабочих робах и все это, чтобы показать в день приезда гостей, что Сыктывкар -цветущий город.
Алексей Бешкарев, доцент кафедры журналистики СГУ
- Республику заливает нефтью, население разъезжается. В будущем особого просвета не видится - мы все знаем проблемы региона. Откуда возьмется праздничное настроение? В итоге весь праздник - просто попытка изобразить позитивную повестку, когда ее нет. А когда форма настолько отрывается от содержания, получается раздражающая всех пустышка.
Подвиги к 100-летию от земляков
Когда мы говорим о праздновании столетия Коми нельзя не сказать о подвиге, который совершил сыктывкарец Георгий Шулепов. Он забрался на самую высокую гору в мире - Эверест и водрузил туда флаги Республики Коми и Беларуси. Свой подвиг он посвятил празднованию столетия Коми.
- Дорогие земляки! Сегодня, 23 мая 2021 года, я нахожусь на вершине мира - Эвересте! Это восхождение посвящаю столетию нашей республики. Процветания ей! А вам, дорогие - успеха, благополучия. Удачи во всем, берегите себя! - рассказал в обращении Георгий.
Заключение
Прошло уже почти полгода с начала празднования воистину эпохального события - 100-летия нашей любимой республики. За последнее время Коми пришлось столкнуться с множеством трудностей - экологические катастрофы, пандемии коронавируса и другими. Но несмотря на это жители сплотились и преодолели все невзгоды. И они должны быть вознаграждены за это.
Хочется, чтобы празднование 100-летия Коми осталось в сердце каждого жителя республики, а не только запомнилось маленькими фестивалями и надписями на стаканчиках из-под кофе.
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01 июня 2021, 16:20
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