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100-летие не в Коми: почему юбилей республики отмечают везде, кроме самой республики

100-летие не в Коми: почему юбилей республики отмечают везде, кроме самой республики

01 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
100-летие не в Коми: почему юбилей республики отмечают везде, кроме самой республики Фото: rkomi.ru
Как отметили общественники, весь праздник - просто попытка изобразить позитивную повестку, когда ее нет

В 2021 году Республике Коми исполняется 100 лет. Это эпохальный праздник, который вызывает огромную гордость за нашу родину. Однако все больше местных жителей замечают, что торжество обходит их стороной, а какие-то яркие события проходят вовсе не в Коми, а Москве. Портал PG11.ru подготовил для вас подробный материал о том, что уже сделано к 100-летию в Коми, а что - в других регионах. 

«Дни Коми» в Москве

В Москве уже успели отметить 100-летие Республики Коми и провести торжественные мероприятия:

  • Фотовыставка достопримечательностей Республики Коми;
  • Туристическо-инвестиционный форум «Коми. Москва»;
  • Спектакли Театра оперы и балета Республики Коми в Москве;
  • Спектакли воркутинского драматического театра имени Б.А.Мордвинова;
  • Спектакль Национального музыкального-драматического театра Республики Коми;
  • Спектакль Театра кукол Республики Коми;
  • Спектакли Академического театра драмы им. В. Савина;
  • Торжественный старт брендированного состава метро;

Отдельное внимание жителей республики привлекло то, что останкинскую телебашню подсветили цветами коми-флага. 

На зимней встрече со СМИ бывший министр культуры Сергей Емельянов отказался называть точную цифру, которую потратят на празднование 100-летия Коми. 

Тем не менее, на сайте метрополитена Москвы указано, что брендирование 1 состава поезда стоит 18 305 085 рублей в месяц. Это событие вызвало неоднозначную реакцию у населения:

Руслан Искандаров

- А кто сказал, что праздник для жителей Коми?

Александр Чернецов

- Ещё одна проблема жителей республики решена благодаря мудрому руководству. Пока одни ноют и по митингам ходят, другие - работают!

Оксана Щербакова

- А торжество-то будет? Для нас, простых смертных жителей. Ограничения продлили аж до 30 июня. 

К обострению общественного возмущения добавилось то, что во время того, как высокопоставленные чиновники и члены их семей праздновали «Дни Коми», республиканцы были обеспокоены экологической катастрофой на Колве и ее ликвидацией.

В свою очередь, известная модель Виктория Лопырева после посещения торжественных мероприятий пообещала, что сделает все возможное для того, чтобы о Коми знало еще больше людей. 

«Дни Коми» в Санкт-Петербурге

Уже 2 июня начнутся тематические мероприятия, посвященные «Дню Коми» в Санкт-Петербурге. Ожидаются следующие мероприятия:

  • Старт проведения дней Республики Коми в Санкт- Петербурге (полуденный выстрел из пушки);
  • Торжественная церемония возложения венков и цветов;
  • Спектакли Театра оперы и балета Республики Коми;
  • Спектакли Академического театра драмы имени В. Савина; 
  • Туристическо-инвестиционный форум «Коми — Петербург»;
  • Государственная капелла «Север – песня, север – танец»;
  • Гала-концерт творческих коллективов Республики Коми;

Мероприятия в Санкт-Петербурге менее пафосные, нежели в Москве. «Дни Коми» в Санкт-Петербурге продлятся с первого по седьмое июня.

Какие мероприятия ждать в Коми?

Нельзя сказать, что в Республике Коми совсем не было мероприятий, посвященных 100-летию. Однако стоит понимать, что большинство торжеств - это местные небольшие фестивали и спортивные события. 

Самым главным событием этого года в Коми должен был стать чемпионат мира по бенди, однако тот отменился из-за пандемии коронавируса. При том грандиозный стадион, который строили специально к этому событию, до сих пор не открылся, хотя его признали готовым уже 29 марта.

Вместе с этим в Республике Коми продолжают действовать и продлеваются коронавирусные ограничения, которые не позволяют проводить крупные мероприятия и фестивали. Отменены такие масштабные события как «Луд», «Корт Айка», «Усть-Цилемская горка».

Так что же будет в день рождения республики? Согласно официальной информации, нас ждут следующие мероприятия:

  • Торжественное открытие Национальной библиотеки Республики Коми; 
  • Чемпионат Европы по фейерверкам; 
  • Выставка «Достояние Севера»; 
  • Международный гастрономический фестиваль финно-угорских народов «ШаньгаФест»; 
  • «Коми в миниатюре» (На популярных городских локациях будут представлены знаковые события, достижения и бренды районов в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, культуре, образовании и так далее. Каждая популярная городская локация столицы на один день превратится в один из уголков региона);
  • Этнофестиваль «Диалог культур: Северное многоцветье»;
  • Юбилейная шоу-программа;
  • Молодежный арт-фестиваль;

Это все известные мероприятия на сегодня, их список может пополниться. Всю информацию вы можете посмотреть здесь.

К сожалению, можно заметить, что ничем особенным празднование столетия Коми от предыдущих лет не отличается. Регулярно в Коми проводились этнофестивали, выставки и выступления молодых артистов.

Успел ли коснуться праздник жителей Коми?

В нашей группе «ВКонтакте» мы провели опрос, чтобы узнать, если ли праздничное и торжественное настроение у жителей республики.

 

Результат был ожидаем - более 80 процентов опрошенных утверждают, что ничего особенного они не чувствуют.

Почему так получается?

Сыктывкарские общественники попытались объяснить, почему у жителей коми нет праздничного настроения.

Дмитрий Махов, урбанист

- Продвигать и рекламировать коми культуру надо. Однако, когда в регионе куча нерешенных проблем - нефтеразливы, подготовка к отопительному сезону, паводок - это выглядит как пир во время чумы. Понятно, почему пиарят в Москве - хотят привлечь туристов оттуда. Но когда отсутствие дорог или черные глаза шахтеров от угольной пыли хотят выдать за достопримечательности, меня это оскорбляет и злит. К сожалению, столетие республики - это праздник для узкого круга лиц, а не для жителей региона.

Игорь Сажин, общественник

- Сыктывкарцы хорошо на себе ощущают приближение 100-летия - ремонтом на улицах города. Пройдитесь по Сыктывкару. Куча денег осваивается, тротуары, проезжие части, фасады домов. Сыктывкар превратился в одну большую строительную площадку, шум строительной техники, люди в рабочих робах и все это, чтобы показать в день приезда гостей, что Сыктывкар -цветущий город.

Алексей Бешкарев, доцент кафедры журналистики СГУ

Республику заливает нефтью, население разъезжается. В будущем особого просвета не видится - мы все знаем проблемы региона. Откуда возьмется праздничное настроение? В итоге весь праздник - просто попытка изобразить позитивную повестку, когда ее нет. А когда форма настолько отрывается от содержания, получается раздражающая всех пустышка.

Подвиги к 100-летию от земляков

Когда мы говорим о праздновании столетия Коми нельзя не сказать о подвиге, который совершил сыктывкарец Георгий Шулепов. Он забрался на самую высокую гору в мире - Эверест и водрузил туда флаги Республики Коми и Беларуси. Свой подвиг он посвятил празднованию столетия Коми.

- Дорогие земляки! Сегодня, 23 мая 2021 года, я нахожусь на вершине мира - Эвересте! Это восхождение посвящаю столетию нашей республики. Процветания ей! А вам, дорогие - успеха, благополучия. Удачи во всем, берегите себя! - рассказал в обращении Георгий.

Заключение

Прошло уже почти полгода с начала празднования воистину эпохального события - 100-летия нашей любимой республики. За последнее время Коми пришлось столкнуться с множеством трудностей - экологические катастрофы, пандемии коронавируса и другими. Но несмотря на это жители сплотились и преодолели все невзгоды. И они должны быть вознаграждены за это.

Хочется, чтобы празднование 100-летия Коми осталось в сердце каждого жителя республики, а не только запомнилось маленькими фестивалями и надписями на стаканчиках из-под кофе.

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Комментарии 3

20 часов назад Хвост
му-му, ме, ограничения продлили, побалуйте силосом.
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10 часов назад Юлия
Так происходит потому что нашему «главе» насрать на нашу любимую Республику!! Нужно ставить местных в управление!! В Москве и СПБ количество заболевших растёт, а мероприятия не отменяют, а у нас в Республике наоборот идёт на спад, но все отменили!!! Это серьезная ошибка, тем более в год празднования столетия РК!!!!!!
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9 часов назад Ты
Хвост
му-му, ме, ограничения продлили, побалуйте силосом.
Психбольной чтоль? Рот свой закрой уже, идиотина.
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