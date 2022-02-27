В Сыктывкаре полиция устроила погоню за подозрительной машиной

Днем 21 февраля автоэкипаж ГИБДД Сыктывкара нес службу в районе улицы Морозова. Автоинспекторы заметили машину Фольксваген Поло, которая находилась в ориентировке. Дежурная часть сообщила, что водитель этого автомобиля возможно находится в состоянии опьянения. При остановке разыскиваемой автомашины водитель проигнорировал законные требования сотрудников и, увеличивая скорость, стал скрываться от полицейских. Стражи порядка неоднократно выдвигали требование об остановке транспортного средства.

Во время погони водитель неоднократно грубо нарушал ПДД, выезжал на встречную полосу, нарушал требования дорожных знаков.



При движении по улице Куратова машину остановили. За рулем автомашины находился мужчина 1976 года рождения. При разговоре с водителем стражи порядка установили визуальные признаки опьянения.



Автоинспекторы предложили задержанному водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения в салоне патрульной автомашины, а затем и проехать в медицинское учреждение. Однако он отказался выполнить законные требования инспекторов за что был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем ТС требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Кроме того, в отношении правонарушителя составлено еще семь административных материалов за нарушение ПДД РФ.