Энергетически мощный день: гороскоп на 25 февраля

Энергетически мощный день. Многим Овнам будет дана огромная энергия для повышения авторитета и укрепления власти в жизни общества. Полезно перед началом большого дела посетить храм. Хорошо побыть на природе. Рекомендуются переписка, контакты, новые связи.

Возможно, в вашей судьбе примут участие люди, старшие по возрасту или по должности, и это самым благоприятным образом отразится на вашей деятельности. Коммерческие поездки в этот день нежелательны.

Гороскоп на 25 февраля 2022 года Близнецы

День мудрости, обучения, душевной щедрости. Любые знания легко усваиваются. Благоприятны приобретения, сделки, подписание деловых бумаг, гостеприимство, но опасно совершать авантюрные поступки, навязывать другим свои идеи. Не торопитесь, обдумывайте все свои действия.

Гороскоп на 25 февраля 2022 года Рак

Ведущей темой дня станут отношения со своей «второй половиной» и деловыми партнерами. Личные интересы Раков могут быть оттеснены на задний план. Многим может показаться, что окружающие испытывают их терпение на прочность. Что ж, придется подчиниться и поработать, зато польза какая будет!

Гороскоп на 25 февраля 2022 года Лев

Сегодня у многих Львов появится отличная возможность пережить романтическое приключение. Если начальство или родители предложат вам съездить куда-нибудь по делу, соглашайтесь без раздумий!

Гороскоп на 25 февраля 2022 года Дева

День символизирует выбор цели и приоритетов. Погоня за деньгами — не основная цель жизни Дев. Продвигаясь по жизни, позаботьтесь о чувствах и интересах близких людей. Проявите к ним сочувствие и щедрость, свойственную вам.

Гороскоп на 25 февраля 2022 года Весы

День символизирует ложь и обман. Весы подвержены влиянию сплетен, способны делить всех людей на хороших и плохих. В их палитре всего две краски — белая и черная. Старайтесь не прибегать даже к невинной лжи, так как ваша ложь всегда заметна. Если отбросите все наносное, то можете прослыть образцом светского обхождения, гостеприимства, радушия.

Гороскоп на 25 февраля 2022 года Скорпион

День символизирует эгоизм, своеволие. Вероятно, сегодня многим Скорпионам будет безразлично то, что думают и чувствуют другие. Они склонны рассматривать окружающий мир как приложение к самому себе. Будьте естественны и искренни во всех своих проявлениях, это несколько скрасит ваш эгоизм и агрессивность. Но при этом не оставляйте решимости добиться поставленной высокой цели.

Гороскоп на 25 февраля 2022 года Стрелец

Сегодня сказанное слово может иметь силу приказа. Вероятны кризисные ситуации, решение которых принесет удовлетворение честолюбивым Стрельцам. Надо тщательно обдумывать свою речь. Опасно в этот день врать и ругаться. Необходимо все делать быстро, нельзя лениться, много спать и предаваться унынию.

Гороскоп на 25 февраля 2022 года Козерог

День символизирует перемены, новый этап в жизни. Вероятно, изменится и характер самих Козерогов — они станут более серьезными, ответственными и смогут по достоинству оценить себя и свое окружение. Постарайтесь дать адекватную оценку себе, окружающим и всему происходящему.

Гороскоп на 25 февраля 2022 года Водолей

Водолеи могут занять пьедестал почета, и все окружающие будут восхищаться их талантами и способностями. Среди толпы поклонников они могут встретить «свою половину». Не пренебрегайте вниманием окружающих и не воспринимайте подарки судьбы как что-то само собой разумеющееся. Будьте благодарны судьбе за все.

Гороскоп на 25 февраля 2022 года Рыбы

Этот день символизирует медлительность суждений, терпеливость, объективность и основательность. Рыбам явно будет не хватать фантазии, воображения и чувства юмора. Деловые переговоры лучше перенести на вторую половину дня.