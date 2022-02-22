Два детсада и несколько домов Сыктывкар на день останутся без холодной воды

В Сыктывкаре 24 февраля с 9:00 до 20:00 не будет холодной воды. Об этом сообщает ОАО «Сыктывкарский Водоканал».
Холодной воды не будет по следующим адресам:
- улица Невельской Дивизии д. 2, 4, 6, 14, 18, 20, 24, 26, 28, 32;
- улица Катаева д. 2, 4, 6, 21;
- улица Кирпичная д. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
- улица Маегова д.6, 7, 11, 12, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;
- улица Оплеснина д.33, 35А, 37, 52, 54, 54/1, 54А, 56;
- улица Орджоникидзе д.75, 75/1, 77, 81 (детский сад № 51 и № 81).
Причина отключения холодного водоснабжения – плановые ремонтные работы на водопроводных сетях.