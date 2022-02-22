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Владимир Зеленский заявил, что Украина ничего никому не отдаст

Владимир Зеленский заявил, что Украина ничего никому не отдастpresident.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором сообщил, что «Украина никого не боится, никому ничего не должна и никому ничего не отдаст».

«Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия. Одна цель – мир в Украине», – заявил Зеленский в видеообращении.

Он отметил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины действия России расценили как нарушение суверенитета и территориальной целостности украинского государства.

«Украина имеет право на оборону в коллективном и индивидуальном формате, ее границы надежно защищены. Очень важно увидеть сейчас – кто наш подлинный друг и партнер, а кто продолжит пугать Российскую Федерацию словами», – сказал он.

Также президент Украины сообщил, что признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из минских соглашений.

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